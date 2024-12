Knokken met wereldtop, maar wel iets te vaak: Tallon Griekspoor kijkt terug op tennisjaar

In de finale van de Davis Cup was Italië een maatje te groot. Van de Zandschulp verloor zijn partij van Matteo Berretini en Griekspoor trof opnieuw Jannik Sinner. "Dat was wel weer een passend einde van dit jaar. Maar we hebben tennis-Nederland hopelijk op de kaart gezet. Toch kunnen we nog beter dan we dit jaar hebben laten zien."

Zoektocht

Naast de baan was het voor Griekspoor een moeilijk jaar. Na tien jaar gingen hij en zijn coach Kristof Vliegen uit elkaar. "Op een gegeven moment is de koek op. We hadden een enorm hechte band en dat ging een beetje ten koste van de werkrelatie. De communicatie werd ook steeds minder en we hadden andere doelen."

Momenteel heeft Griekspoor nog geen nieuwe coach gevonden. Daarmee heeft hij dus ook gelijk een doel voor het nieuwe jaar. "Ik wissel niet snel en veel vergeleken met anderen. Ik heb genoeg goede mensen om mij heen. Mijn fysio en fitnesscoach kennen mij goed en reizen regelmatig mee, net zoals mijn broers. Ik houd mijn ogen en oren open. Ik zoek ook zeker in het buitenland."