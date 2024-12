Dorpsfeest moet oudejaarsrellen Ursem doen vergeten

Na de uit de hand gelopen oudejaarsrellen in Ursem vorig jaar, vindt er dit jaar een dorpsfeest voor jong en oud plaats. Het moet voor een positieve ommekeer in het West-Friese dorp zorgen. "We willen Ursem weer positief op de kaart zetten", aldus organisator Marita Luitjes. "En volgens mij is dat heel aardig gelukt."