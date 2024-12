Nieuwjaarsduik op strand IJburg gaat niet door, die bij de Sloterplas wel

De traditionele nieuwjaarsduik op strand IJburg gaat niet door. Dit besluit is genomen in overleg met partners en gemeente, vanwege de verwachte slechte weersomstandigheden en veiligheidsrisico’s voor de deelnemers. De duik bij de Sloterplas gaat wel door. "We houden het veilig, er zijn geen bouwsels die kunnen omvallen. Ik heb het strand net schoongemaakt, het is behoorlijk waterkoud, dus het wordt een heroïsche", vertelt organisator Marco de Maijer tegen AT5.