Tot eind maart extra beveiligers rond Uithoornse kroegen

In ieder geval tot en met eind maart zullen tijdens drukke stapavonden twee beveiligers in het dorpscentrum surveilleren, zo maakte de gemeente gisteren bekend. De beveiligers houden vooral kroegen en andere horeca in de gaten, omdat veel overlast afgelopen jaar werd veroorzaakt door uitgaanspubliek.

De eerste keer dat die beveiligers werden ingehuurd en ingezet, was op 12 oktober, kort na een zware mishandeling. In de maanden daarvoor waren er ook al 'meerdere incidenten', bevestigde de gemeente eerder. 'Waar niet in alle gevallen aangifte van was gedaan'