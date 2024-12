Op deze plekken in Noord-Holland is het vanavond wél stil

Schiphol

Schiphol wordt niet vaak in één adem genoemd met het woord 'rust', maar op oudejaarsavond is het misschien wel een van de stilste plekken in onze provincie – afgezien van het vliegverkeer.



Op en rond Schiphol geldt namelijk een strikt vuurwerkverbod. "Dit is onderdeel van onze veiligheidsmaatregelen voor het Luchthavengebied, waar open vuur en vuurwerk niet zijn toegestaan. De Koninklijke Marechaussee en politie handhaven dit verbod actief. Het verbod is er om de veiligheid van reizigers, medewerkers en het vliegverkeer te waarborgen", vertelt een woordvoerder.



Televisiepresentatrice Loretta Schrijver besloot zelfs vanavond te gaan slapen in een hotel op de luchthaven. "Met de jaarwisseling ga ik met een andere vriendin en onze honden naar een hotel bij Schiphol, omdat het daar geluiddicht is en je rond luchthavens geen vuurwerk mag afsteken,” vertelde ze eerder aan De Telegraaf.

Het vliegverkeer wordt op de hoogte gebracht van grote vuurwerk- en lichtshows. Dit staat vermeld in zogenoemde NOTAM's - speciale berichten voor de luchtvaart. Zo staat in de NOTAM voor 31 december de lichtshow op het Museumplein in Amsterdam vermeld. Dit stelt piloten die van en naar Schiphol vliegen in staat hier rekening mee te houden.