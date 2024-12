Zandvoort, Bloemendaal en Heemstede zetten ook streep door nieuwjaarsduik

Onverantwoord

Ruim vijftig deelnemers hadden zich ingeschreven. Vorig jaar waren er in totaal, inclusief publiek, zo'n driehonderd mensen aanwezig bij de haven. "Samen met de reddingsbrigade en de gemeente hebben we besloten om de duik daarom niet door te laten gaan. Het is onverantwoord met zoveel mensen. We willen geen enkel risico nemen", vertelt Boeder.

Met de opbrengst van de verkoop van eten en drinken wilde de rotaryclub stichting End Polio Now ondersteunen. "Dat is jammer, maar we schuiven het door naar onze volgende goede doelenactie."

'Doe het niet'

De organisatie baalt natuurlijk van de afgelasting. Een aantal sponsoren ondersteunde het evenement, maar daar heerst volgens Boeder alleen maar begrip voor de afgelasting. "Ze begrijpen dat er sprake is van overmacht. Dat geldt ook voor onze deelnemers en inwoners."

Breeveld wil er nog wel een waarschuwing aan toevoegen. "Als je van plan bent om op eigen houtje een duik te nemen, doe het niet. Je brengt zo ook de hulpverleners in gevaar. En het zijn al ontzettend drukke dagen voor ze."