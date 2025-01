Vangrail en lagere snelheid: ruim honderd ideeën om 'dodenweg' N203 veiliger te maken

De N203 staat al jaren bekend als 'dodenweg', door de vele, soms dodelijke ongelukken die er gebeuren. Een van de dieptepunten was de frontale botsing tussen een auto en vrachtwagen in 2018. Drie twintigers kwamen om het leven.

Het beruchte wegdeel tussen Uitgeest en Limmen is zo'n vier kilometer lang en bestaat uit twee rijbanen met daarnaast een fietspad. Met een aantal flauwe bochten leidt het je langs weilanden en natuurgebieden. Juist in die bochten gaat het vaak mis.

Te hoge snelheid, inhalen en mobieltjes

Vanaf 2028 is er groot onderhoud aan de weg gepland, die er al sinds 1933 ligt. In oktober en november is daarom aan gebruikers van de provinciale weg N203 gevraagd hoe die weg veiliger kan worden. Daar zijn 102 reacties op gekomen.

Voor de korte termijn heeft de provincie eerder al een aantal maatregelen getroffen, zoals duidelijkere belijnen en een haag tussen de rijbaan en het fietspad. De ideeën die nu verzameld zijn gaan veel verder. Een snelheidsverlaging van 80 naar 60 kilometer per uur en het plaatsen van een vangrail en betere verlichting werden het meest genoemd.

Die verlichting door bijvoorbeeld kattenogen en het plaatsen van een vangrail werden al eerder aangedragen door Castricummers Arnold Res, veehouder langs de weg, en zijn dorpsgenoot Niek Schumacher, die ook bijna dagelijks over de weg rijdt.

Maar beiden hekelen vooral ook het rijgedrag op de N203. "Hou je aan de snelheid en haal niet in", stelt Schumacher. "Als ik vanuit mijn trekker in auto's kijk, dan zie ik minstens vier op de tien chauffeurs bezig met hun mobieltje", aldus Res. "Hou je handen aan het stuur en let op."

Nieuwe weg vanaf Akersloot

Alle suggesties zijn nu beoordeeld en samengevat in vijf varianten, die de komende tijd verder onderzocht worden. Het gaat dan om voorstellen waardoor de huidige maximumsnelheid kan blijven bestaan door de weg anders in te richten, maar ook varianten met een lagere snelheid.

Hierin is ook de aanleg van een alternatieve route opgenomen, waardoor er mogelijk minder verkeer van de N203 gebruik zal maken en de snelheid omlaag kan. Die nieuwe weg zal dan tussen de N513 (Zeeweg) en de aansluiting op de A9 bij Akersloot komen te liggen.

In februari wordt bekend welke varianten afvallen. In april volgt er een informatieavond. Daarna zal de provincie een besluit nemen over een pakket aan maatregelen.