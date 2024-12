Brand op balkon in Amsterdam-Nieuw-West slaat over naar balkons bovenliggende woningen

"Het vuur op een van de balkons sloeg over naar de houten betimmering van het balkon daarboven", vertelt een woordvoerder van de brandweer.

De schade aan de balkons is behoorlijk, de brandweer kon voorkomen dat het vuur de woningen bereikte. Wel is er rook- en waterschade in de woningen. De straten rondom de flat werden enige tijd afgezet. Niemand raakte gewond.

Verschillende buurtbewoners laten aan AT5 weten dat even daarvoor vuurwerk afging op die plek, of dat ook echt de oorzaak is moet worden onderzocht.