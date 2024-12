Zedenzaak: bezorgde leden melden zich bij Enkhuizer voetbalclub over 'kleedkamermisbruik'

De man uit Enkhuizen zou zich al sinds 2016 online voor hebben gedaan als een 'aantrekkelijk' jong meisje. Hij sprak volgens het Openbaar Ministerie met honderden jongens tussen de 10 en 16 jaar uit het binnen- en buitenland en ontfutselde expliciete foto's en filmpjes van hen. Soms ging het dan ook om verregaande seksuele handelingen.

Daarnaast wordt hij verdacht van het misbruiken van twee minderjarige jongens en het meermaals verkrachten van een 13-jarige jongen. Eerder benadrukte bestuurslid Pieter Veenstra van de voetbalclub dat er geen link is tussen de feiten waarvan de man wordt verdacht en zijn vrijwilligerswerk voor de voetbalclub.

Zoektocht naar slachtoffer

Gisteren werd echter bekend dat de politie nog op zoek is naar een minderjarige jongen met wie de verdachte seks zou hebben gehad in een kleedkamer. Het Openbaar Ministerie hoopt dat deze jongen zich meldt. "Ik begrijp ook dat mensen dan snel aan de voetbalclub denken", vertelt Veenstra. "Wij hebben ook veel appjes binnen gekregen van mensen rond de vereniging. Er wordt veel gespeculeerd maar daar schieten we niks mee op."

Of het ook om een kleedkamer van de voetbalclub gaat, is volgens het Openbaar Ministerie niet bekend maar kan het ook niet uitsluiten. Het misbruik in de kleedkamer stond beschreven op een notitie die werd gevonden bij de verdachte. "Het kan dus net zo goed om een kleedkamer in een zwembad of een gymvereniging gaan. We moeten het doen met de informatie die de politie ons heeft gegeven en die is niet veranderd. Ik heb het wel honderd keer gevraagd aan ze, dus daar kan geen ruis over ontstaan", aldus Veenstra.