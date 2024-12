Nieuwjaarsduik nemen? In West-Friesland gaan vooralsnog alle evenementen door

Het lijkt hier vooral te gaan om nieuwjaarsduiken langs de Noordzeekust. Mike de Landgraaf, organisator van de nieuwjaarsduik in Schellinkhout, is enigszins verbaasd als hij hoort dat deze niet doorgaan. Van een afgelasting in Schellinkhout is (nog) geen sprake, stelt hij. "Door de hoge waterstand kon het in 2023 niet georganiseerd worden. Toen hebben we besloten om het jaar erop te verzamelen bij dorpshuis De Dregt", aldus De Landgraaf. "Dat is zo goed bevallen, dat we dit nu weer doen."