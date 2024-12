Buurt angstig oudjaarsnacht in door rellen van vorig jaar

Wie vanmorgen naar De Kostmand is gegaan, kan het niet ontgaan zijn. Op vier plaatsen staan camera's, een vluchtroute is gebarricadeerd met een hek, de openbare brievenbussen zijn tijdelijk buiten gebruik en de aannemer is net klaar met het dichttimmeren van de brievenbussen en de deuren van de Kostmandgebouwen.

Daarnaast heeft burgemeester Niek Meijer een flink aantal jongeren verboden om hier vanavond en vannacht te komen (de zogenaamde gebieds- en samenscholingsverboden). Als ze zich niet aan deze opdracht houden en toch 'etterbakgedrag' vertonen, zoals de burgervader dat zegt, dan kunnen zij rekenen op een heel dikke boete van 2.500 euro per overtreding. Wie niet horen wil, moet maar voelen is de boodschap.

Hoodie op

Bij de ondernemers en buurtbewoners die wij vanmorgen spreken in De Kostmand is er weinig vertrouwen in een rustige en feestelijke jaarwisseling in en rond het winkelcentrum. Hoe houd je ze tegen? Als ze willen vernielen dan doen ze dat toch wel. En omdat ze een hoodie op hebben en hun gezicht bedekken, wat volgens de gemeentelijke regels niet mag, zijn ze niet te herkennen. Hun acties blijven ongestraft.

Een ander vertelt dat een groep ondernemers een aantal jaar terug het winkelcentrum in de gaten heeft gehouden tijdens oud en nieuw. Alles verliep kalm en rustig totdat ze besloten naar huis te gaan en toen sloeg een groep jongeren alsnog toe, zo leert de ervaring.