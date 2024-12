Mogelijk nieuwjaarsstorm op komst, 2025 onstuimig van start

Op veel plaatsen blijft het tijdens de jaarwisseling overwegend droog, alleen in het noorden wordt regen verwacht.

Volgens Weeronline neemt de wind op 1 januari in kracht toe, met windstoten van meer dan 75 kilometer per uur, die aan de kust kunnen oplopen tot 100 kilometer per uur.

Nieuwjaarsstorm

Mogelijk leidt de krachtige zuidwestenwind woensdagmiddag korte tijd tot storm, meldde het KNMI. Daarvan is sprake als minstens een uur lang gemiddeld windkracht 9 wordt gemeten op een weerstation. Als dat woensdag gebeurt, hebben we voor het eerst in 30 jaar te maken met een nieuwjaarsstorm.

Het KNMI gaf eerder al code geel af voor onze regio en het Waddengebied in verband met de harde wind. De waarschuwing gold in eerste instantie van dinsdag 23.00 uur tot woensdag 6.00 uur, maar is inmiddels verlengd tot woensdagmiddag.

Teleurstellingen

De weersverwachting heeft gezorgd voor grote teleurstellingen in Noord-Holland. Zo is bekendgemaakt dat de traditionele nieuwjaarsduiken in Wijk aan Zee, Texel en Egmond aan Zee, ondanks weken van voorbereiding, niet doorgaan.

De voorspelde harde wind, regen en lage gevoelstemperatuur heeft de organisatie van de nieuwjaarsduik in de Westeinderplassen bij Aalsmeer ook doen besluiten het ijskoude feestje te cancellen. In het Aalsmeerse Oosterbad gaat de duik om 14.00 uur wel door, omdat daar warme douches zijn.

Ook het vreugdevuur in Floradorp in Amsterdam-Noord kon niet op de geplande tijd doorgaan. De Amsterdammers lieten het er niet opzitten, en vervroegden het oudejaarsvuur naar gisteravond.