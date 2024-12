Familie omgekomen Hilversumse (56) zoekt antwoorden na raadselachtige aanrijding

De familie van de vrouw spreekt tegen dat ze is overleden door de impact van de lantaarnpaal. Volgens hen heeft de lijkschouwer verklaard dat dat niet de doodsoorzaak is geweest.

Onbeantwoorde vragen

Ondanks urenlang politieonderzoek is nog niet bekend wat er precies is gebeurd en hoe de vrouw om het leven kwam. Er was in ieder geval een andere automobilist bij betrokken, maar verder zijn de minuten voor haar dood voor haar familie nu nog een mysterie.

Zij zitten nog vol vragen. "Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Waarom en wie was erbij?", vraagt dochter Dikra zich hardop af. "Het zijn allemaal vragen die we hebben, maar niet beantwoord krijgen."

De politie kan op dit moment geen vragen van NH over de zaak beantwoorden. Vanwege oudjaarsdag heeft dit geen prioriteit. Het is dus niet duidelijk of de aangehouden 79-jarige vrouw ergens van verdacht wordt.

Een groot gemis

In de loop van de bewuste ochtend verschenen politieagenten aan de deur bij de familie van de omgekomen vrouw. "Ik was me aan het klaarmaken om naar mijn werk te gaan en toen werd er aangebeld", herinnert Dikra zich. "Ik deed nietsvermoedend de deur open en zag twee agenten voor de deur staan. Ik vroeg meteen of het om mijn moeder ging. Toen brak mijn hart."

De twintigjarige Dikra moest haar vader naar beneden roepen om het nieuws te delen. "Hij zakte in elkaar van verdriet", vertelt ze.

Het verlies van haar moeder, die ook haar beste vriendin was, heeft een groot gat geslagen. "De wereld heeft zo’n goede vrouw verloren. Ze stond altijd voor iedereen klaar, op elk moment van de dag. Ze zorgde ervoor dat mensen bij elkaar kwamen en was altijd een luisterend oor voor iedereen. Ze was de pilaar binnen onze familie. Het is onbeschrijfelijk, zo’n groot gemis."

Op zoek naar antwoorden

De familie probeert al een week antwoorden te vinden. Ze hebben meermaals contact gezocht met de politie, zonder resultaat. "Het geeft geen rust", zegt Dikra. "Je ligt ’s nachts wakker met de gedachte: wat is er nou gebeurd?"

De familie hoopt dat getuigen of mensen met camerabeelden zich bij hen willen melden. "We willen weten wat er is gebeurd, zodat we het een plekje kunnen geven." De politie willen ze niet in de weg lopen, maar ze willen juist helpen bij het zoeken naar antwoorden.