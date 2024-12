112-blog | Grote brand beschadigt meerdere balkons in Amsterdam • Auto rijdt tegen graafmachine in Haarlem

06.43 uur

Op een balkon in Amsterdam-Slotermeer is gisteravond op de Frans Naerebouthof iets na 0.00 uur een grote brand uitgebroken op een balkon van een flat.

De hulpdiensten waren in groten getale aanwezig. Een aantal balkons zijn flink beschadigd geraakt door het vuur. De omgeving was afgezet om hulpdiensten hun werk te laten doen. Het is niet bekend of de bewoners gewond zijn geraakt.