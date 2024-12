Gifbeker moet leeg voor vorig jaar gestrande IJmuidense kotter: schip vaart niet meer

De gifbeker is nog steeds niet helemaal leeg voor Ed Reker, de schipper van kotter IJmuiden 22. Zijn vissersboot lag een jaar geleden drie weken muurvast op het strand van Zandvoort. Het was totaal funest voor de dek-apparatuur, vertelt dochter Lisette in deze video: de kotter heeft sinds de stranding nog geen minuut gevaren.