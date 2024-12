Vervroegd vreugdevuur in Floradorp maakt veel los: "Echt balen, maar wel twee dagen feest"

Hoewel het een dag te vroeg is, waren er toch veel mensen op het vuur afgekomen. Sommigen balen, anderen zien het positieve er wel van in. "Het komt ons ook wel goed uit, want nu kunnen we oud en nieuw morgen nog met familie vieren," aldus een vrouw die bij het vuur staat. Een ander: "Het is een beetje balen, maar we hebben nu wel dubbel feest. Gewoon twee keer"

Herdenking

Organisator Patrick van Bronswijk is ook aanwezig, maar nog steeds in mineur. "Het voelt verkeerd, we hadden meerdere urnen en spandoeken van mensen die overleden zijn voor op het vuur. Die zijn er nu niet, omdat mensen toch vinden dat het niet hoort op de 30e. Het is verdrietig, ik zou zelf de as van mijn moeder op de berg gooien. En vriendinnen van mijn moeder zeiden ook, nu moet het niet. Ik snap het."