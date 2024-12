Leuzen en spandoeken tijdens ontsteken vreugdevuur in Amsterdam: "Wij zijn Noord gestoord!"

Dat veel mensen het niet eens zijn met de beslissing van de driehoek wordt duidelijk door de leuzen die worden geroepen. "Wij zijn Noord gestoord", "Nooit meer overleg met de driehoek en instanties" en "We doen wat we willen", wordt voorafgaand aan het aansteken van het vreugdevuur geroepen. Tegelijkertijd wordt er, ondanks het afsteekverbod, vuurwerk de lucht in geschoten. "Zelf vuur maken en niet anderen dat laten bepalen", zo klinkt de boodschap.

Maar er is ook een ander geluid vanuit de Noorderlingen. Op de stapel pallets en kerstbomen hangen spandoeken met daarop de teksten 'Rust Zacht' en 'EIP'. Dit ter nagedachtenis aan vuurbaas Eipi, die pasgeleden is overleden en zich jarenlang inzette voor de nieuwjaarstraditie in Noord.

Volgens een getuige ter plaatse komt er veel rook vrij en waait dit allemaal richting Buikslotermeer. "Het rookt behoorlijk, dus het is echt afwachten of dit goed gaat", vertelt hij aan AT5.

Rollercoaster

De aanloop naar het vreugdevuur op het Floraveld vandaag was voor organisator Patrick van Bronswijk een rollercoaster. Al 73 jaar viert de buurt daar namelijk feest met het groot vreugdevuur. Of en hoe het door kon gaan, was dan ook spannend. Om 13.15 uur kreeg Van Bronswijk een telefoontje met de boodschap dat het vuur tijdens oud en nieuw niet aan mocht.

"Ja, nu is het uit mijn handen, het volk doet wat het wil. En ja, ik denk dat ze het dan gewoon nu aan gaan steken", vertelde hij vanmiddag aan AT5.

Veiligheidsrisicogebied

Rondom het Floraveld in Noord is vanaf 18.00 uur maandagavond tot woensdagochtend 6.00 uur een veiligheidsrisicogebied van kracht, dat heeft de gemeente ook vandaag laten weten. De politie kan daarom preventief fouilleren op bijvoorbeeld zwaar vuurwerk.

Net zoals voorgaande jaren heeft de politie aanwijzingen dat er ook dit jaar zwaar vuurwerk aanwezig zal zijn in de omgeving van Floradorp. Zo werd er bij de ontsteking van het jaarlijkse oudejaarsvuur de afgelopen jaren zwaar vuurwerk gebruikt.