Ook nieuwjaarsduik Aalsmeer gaat niet door vanwege 'storm en regen'

De nieuwjaarsduik in de Westeinderplassen is een gezamenlijk initiatief van de lokale zwem- en windsurfverenigingen en Fitness Aalsmeer. Maar na twee succesvolle edities komt er deze jaarwisseling geen derde bij. Net als in Egmond aan Zee, Wijk aan Zee en in Heemstede gooit de verwachte 'stormkracht 6 en mogelijke regen' roet in het eten, meldt de organisatie in Aalsmeer.

Gevoelstemperatuur rond vriespunt

"De gevoelstemperatuur zou rond het vriespunt liggen, is de verwachting. Ondanks de aanwezigheid van de reddingsbrigade en de EHBO hebben we moeten besluiten dat de organisatie het risico niet gaat nemen." Vorig jaar deden nog honderdvijftig mensen mee aan de duik.

Dat betekent niet dat er helemaal geen nieuwjaarsduik wordt georganiseerd in Aalsmeer. In het Oosterbad gaat het zwemfestijn om 14.00 uur wel door, omdat daar warme douches en kleedkamers aanwezig zijn. De organisatie van de duik in de Westeinderplassen verwijst hun deelnemers daar ook naar door.