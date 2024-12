Amsterdammer (20) aangehouden op verdenking betrokkenheid dodelijke schietincidenten

Het eerste schietincident vond plaats op 21 december op de Reyerdijk in Rotterdam. Het 63-jarige mannelijke slachtoffer werd daar gevonden, was zwaar gewond en overleed een paar dagen later. Een week later, op zaterdag 28 december, werd een 58-jarige man zwaargewond aangetroffen op het Roelantpad in Rotterdam. Het slachtoffer werd gereanimeerd, maar overleed kort daarna in het ziekenhuis.

Schutter?

"De politie houdt nadrukkelijk de optie open dat de aangehouden man niet de feitelijke schutter is. Ook over het motief voor de schietincidenten is nog niets bekend", aldus de politie. De politie doet verder onderzoek naar de zaak en roept getuigen op zich te melden.