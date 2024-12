Tussen hoop en vrees staat Patrick naast de brandstapel, maar hij krijgt een 'no go'

"De meeste weerapps zeggen dat het windkracht vier wordt. Maar de driehoek houdt het KNMI aan en die zeggen windkracht zes met stoten van acht. Ja, het is gewoon afwachten", aldus Patrick van Bronswijk vanmorgen vanaf het Floraveld. Zijn telefoon staat roodgloeiend, maar even na 13.00 uur komt het verlossende woord vanuit de driehoek.

No go

Tijdens het gesprek haalt hij zijn hand langs zijn keel en zijn maten op het veld weten genoeg: "No go!" schreeuwen ze. "Verdrietig, teleurgesteld. Je probeert een traditie in ere te houden, maar het wordt ons steeds moeilijker gemaakt. Hij mag vanavond aan, maar dat is gewoon echt niet hetzelfde", zegt een vrouw terwijl Floradorpers om haar heen kerstbomen op een brandend vuur beginnen te gooien. "Ja, nu is het uit mijn handen, het volk doet wat het wil. En ja, ik denk dat ze het dan gewoon nu aan gaan steken", zegt Van Bronswijk.