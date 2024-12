Meer moorden in Amsterdam dan vorig jaar, politie spreekt van opvallende stijging

'Gannoes bij mij gestashed'

In de zomer werd de 24-jarige Mehdi Rebroub neergeschoten bij een skatepark aan de Westelijke Merwedekanaaldijk in Oost. De in Marokko geboren Rebroub woonde al een paar jaar in Nederland, waar hij naast zijn werk als portier een carrière als kickbokser opbouwde. Na een oproep bij Opsporing Verzocht zijn vier mannen aangehouden. Uit een eerste pro forma zitting bij de rechtbank bleek dat de mannen zijn afgeluisterd.

"Die gannoes (vuurwapens) zijn bij mij gestashed (opgeslagen)", zegt E. tegen El M. "Dat bericht is naar jou toe gekomen omdat ze weten dat jij hem hebt gekierd (omgelegd). "Is waar", antwoordt El M daarop. Later zegt hij over Badardin H.: "Hij heeft hem gelokt en ik heb hem gepopt." De zaak wordt op een later moment hervat.