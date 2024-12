Nieuwjaarsduikers Westeinderplassen balen, maar 'willen niet in de golven verdwijnen'

Hij respecteert de keuze van de sportschool. "Wij dachten zelf net als de reddingsbrigade dat het kon, maar daar hebben we ze niet van kunnen overtuigen. Dan moet je daar respect voor hebben."

Over volgend jaar is er in ieder geval geen twijfel bij Fitness Aalsmeer. "Natuurlijk gaan we er volgende jaarwisseling weer vol voor. Het is een superleuk evenement, en er komen altijd heel veel mensen op af. In 2026 staan we er weer!"

Alsnog zwemmen in Aalsmeers buitenbad

Dat betekent niet dat er helemaal geen nieuwjaarsduik in Aalsmeer plaatsvindt. In het buitenbad van het Oosterbad wordt groots uitgepakt, zeker nu Oceanus de deelnemers van hun evenement daarheen verwijst. "Hoe druk het precies gaat worden weten we niet, maar we gaan de 200 waarschijnlijk wel weer aantikken", vertelt hoofdbadjuf Loekie Brommer.

"Het is een groot voordeel dat we relatief uit de wind liggen en warme kleedkamers en douches hebben waar de mensen meteen kunnen opwarmen. Je hoeft je niet aan te melden, iedereen is welkom."

Deelnemers zijn vanaf 13.30 uur welkom in het Oosterbad, een half uur later wordt er gezwommen. NH is erbij!