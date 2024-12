Drie keer 'domme pech' met KLM-vliegtuigen dit weekend

Een woordvoerder van KLM laat weten dat de timing zeer ongelukkig is, maar dat de incidenten niets met elkaar te maken hebben. "Dat is zeer onwaarschijnlijk, omdat er sprake is van drie verschillende mankementen", legt een woordvoerder van KLM uit. "Dat de incidenten met elkaar gelinkt zijn, is niet uit enig onderzoek gekomen. Het onderzoek is nog niet afgerond, maar die kans is uitermate klein. Noem het toeval."



Dat zegt ook vakbondsvoorzitter Piet Visser van de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart Technici (NVLT). "Het gebeurt niet heel vaak dat er in zo'n kort tijdsbestek meerdere vliegtuigen terugkeren, dat is gewoon toeval. Maar eigenlijk had alleen het vliegtuig in Noorwegen echt even een uitdaging, de andere toestellen keerden vooral uit praktische redenen terug", aldus Visser.

Technische mankementen

Zaterdag moest een toestel na vertrek uit het Noorse Oslo uitwijken naar een andere luchthaven vanwege problemen met het hydraulische systeem. Zondag keerde een vliegtuig dat onderweg was naar Shanghai terug vanwege een probleem met de watertank. Later die dag kwam een ander toestel, dat onderweg was naar Bali, terug naar Schiphol vanwege een onbekend technisch mankement.



