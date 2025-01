NH-documentaire: "We waren voor niemand bang" over de Europese sensatie FC Amsterdam

Internazionale

Niemand gaf de Amsterdammers enige kans, maar zoals doelman Jan Jongbloed het verwoordde; "Wij waren in die tijd tegen niemand kansloos." Juist die onbevangenheid was volgens Gerard van der Lem de grote kracht van het team.

Voor de uitwedstrijd namen de spelers hun intrek in een hotel aan het Comomeer, waar eerder Feijenoord en het Nederlands elftal verbleven. Het verblijf leverde meteen al mooie anekdotes op. Een daarvan ging over Jan Jongbloed en Frits Flinkevleugel, die gingen vissen langs het meer terwijl de rest van het team hard aan het trainen was. Flinkevleugel was sowieso vaker het middelpunt van sterke verhalen, zoals die keer dat hij vlak voor een wedstrijd in Sinterklaaspak de kleedkamer binnenkwam.

"In de kleedkamer, tot de warming-up begon, hadden we ontzettend veel plezier", vertelt Jongbloed "De trainer zei dan wel eens: 'Kom op, jongens. Kan het niet een beetje serieuzer?' Maar op het veld was het over-mijn-lijk hoor."