Verdriet om schrappen traditie: ''Zonder duik geen nieuwjaar''

Een nieuwsjaardag zonder duik maakt van 1 januari een dag als alle anderen. Maar om 2025 daardoor nu al verloren te veroordelen, gaat zelfs Frans Wijnen een tikkeltje te ver: optimist als hij is, denkt hij dat ook het volgend jaar hem weer voldoende zal brengen. Maar 'verdomde jammer' is het wel. "Feitelijk", zegt Wijnen, "is het nieuwe jaar niet begonnen als er geen nieuwjaarsduik is geweest."

Corona

Als bovenstaande wijsheid klopt, dan heeft de klok al eens eerder stil gestaan. Tijdens de coronapandemie werden namelijk ook twee edities geschrapt. Hoewel de oorzaak nu van een compleet andere aard is, is het begrip voor de afgelasting niet minder groot. Wijnen: "De veiligheid van de mensen is het belangrijkst. Als die in het geding is, moet je het natuurlijk niet willen organiseren."

Frans Wijnen is de tel kwijtgeraakt, maar als hij een grove schatting doet, denkt hij goed te zijn voor 'tussen de 35 en veertig' nieuwjaarsduiken. Daar zaten een paar bijzondere bij, met ijs en sneeuw. Maar als vrijwilliger van Reddingsbrigade Bloemendaal was er voor hem altijd de warme douche en de Jägermeister in de strandpost. Dus over kou hoor je hem niet zeuren.

Bakkie doen

Wijnen is geen actieve vrijwilliger meer, maar 's zomers doet hij nog graag 'een bakkie' bij de reddingsbrigade. Hij heeft er zóveel sporen liggen. Die wis je niet zomaar uit. Als kind al voelde hij zich aangetrokken tot de redders.

De vrijwilliger was vijf jaar toen hij met pa en moe uit Amsterdam voor het eerst in Zandvoort kwam. Ze bleven er daarna elke zomer komen want de frisse zeelucht had een weldadige werking op Fransjes 'problematische bronchiën.'

Camping Het Helmgat

Camping het Helmgat heette hun zomerverblijf, vroeger een rommelige maar romantische verzameling tenten en caravans. Tegenwoordig is het een zakelijk gerangschikte batterij bungalows. Wijnen: "Ik heb daar een geweldige tijd gehad. Vooral voor kinderen was het fijn. Goh, wat een vrijheid had je daar."

Wijnen was zó gehecht aan de plek, in de kom van de boulevard en de Zeeweg, dat hij er bleef komen toen hij al lang en breed vlakbij een huis had in Zandvoort. "Het bleef trekken. Die camping had echt iets bijzonders, het was één grote familie."

Tekst gaat verder onder de foto.