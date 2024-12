Teleurstelling in Egmond na afgelasting nieuwjaarsduik: "Er zit weken werk in"

De teleurstelling bij organisatoren Hidde van der Pol en Tom Valkering is groot. "We hebben er weken werk inzitten, maar dit was de enige optie", vertelt Hidde op het strand van Egmond. Jaarlijks doen ongeveer tweeduizend mensen mee aan de duik. In totaal trekt het evenement zo'n zesduizend bezoekers.

De tweeduizend mutsen en medailles die deelnemers krijgen na de duik verdwijnen nu in de kast. "Er staat gelukkig geen jaartal op, dus die kunnen we gewoon volgend jaar gebruiken", zegt Tom Valkering.

