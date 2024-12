Spike (15) wil halfjaar zeilen en spaart voor de reis met het verkopen van 'ZOlieBollen'

Om zijn reis te bekostigen krijgt Spike een druk jaar. Er zijn plannen met een mogelijke sponsor en hij wil graag bloembollen verkopen, maar in deze periode staat hij boven het vet te bakken. De jonge Beemsterling wil in oktober mee met School at Sea, een leer/werkproject op een zeilboot van een half jaar. "Ik denk dat ik er 20.000 tot 25.000 moet verkopen om het geld bij elkaar te krijgen."

Hulp

Spike krijgt hulp van veel Beemsterlingen bij het bakken van de oliebollen. Stichting Dorpsvermaak Zuidoostbeemster hoorde van Spike's droom en besloot hem te helpen. De stichting ondersteunt verschillende maatschappelijke projecten in het dorp, zoals bijvoorbeeld de Sinterklaasintocht, maar nu staan ze samen met Spike oliebollen te bakken. Door de reclamebanners, een verkoophuisje en de mobiele bakkraam ziet het er allemaal heel professioneel uit.

ZOliebol

Spike bedacht samen met zijn moeder de naam 'ZOlieBol', een combinatie van de Zuidoostbeemster en de oliebol. Met deze nieuwe naam komt er gelijk een nieuw liefdadigheidsinitiatief in het leven. "Toevallig is het nu voor mijn zoon, omdat we ergens moesten beginnen", zegt zijn moeder Martha Oortman Gerlings. "Maar volgend jaar willen we een ander doel steunen. Mensen kunnen nu al ideeën opsturen."

De oliebollenkraam en de bakfiets waar Spike de ZOlieBollen mee rondbrengt in de Beemster zijn nu al toegezegd voor volgend jaar. Als het goed is vaart Spike dan al de wereld rond, maar voorlopig rijdt hij alleen nog oliebollen rond op de bakfiets in de Beemster.

Wil jij Spike steunen? Kijk op de website ZOlieBol.nl.