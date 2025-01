Trainen voor de Egmond Halve Marathon: "Gaat totaal niet om je eindtijd"

Het wordt de vierde keer dat Niesten meedoet aan de Egmond Halve Marathon, voor Ummels de derde keer. Haar vorige deelname is alweer even geleden. Door blessures kwam ze in 2019 voor het laatst in actie in het kustdorp.

De loop in Egmond is er een waar allebei de hardlopers elk keer weer naar uitkijken. "Dat komt door het bijzondere karakter", aldus Niesten, Nederlands kampioen op de 10.000 meter in 2022. "Over het strand lopen is natuurlijk uniek. Dat gebeurt bijna nergens en zeker niet bij zo'n groot evenement als Egmond. En het weer is meestal best wel pittig. Er staat vaak heel veel wind."

Invloed van het weer is groot

Daarom is Egmond qua prestaties ook uniek, vinden de twee hardlopers. "Het is echt een strijd tegen de elementen", aldus Ummels. "Dit is geen wedstrijd waar je voor een pr (persoonlijk record, red.) kunt rennen. Hoe de wind staat op het strand bepaalt voor een groot gedeelte de tactiek van de race. Je moet leren spelen met de elementen en het weer."

"Het gaat totaal niet om je eindtijd", vult Niesten haar aan. "Normaal in het hardlopen kijkt iedereen naar welke tijd je loopt, maar bij Egmond is dat totaal niet aan de orde. Het zegt helemaal niets als je het ene jaar drie minuten harder loopt dan het andere jaar, puur door de invloed van het weer."

