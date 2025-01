"Een rolstoelbus kan het leven van Valentijn (9) zoveel makkelijker maken"

Als Valentijn meerijdt in de auto, moet hij uit zijn rolstoel. "Hij kan zelf gaan zitten, waarna wij zijn benen erbij tillen. Maar Valentijn weegt nu ongeveer 60 kilo, gaat de puberteit in en groeit als kool. Daarnaast weegt de rolstoel ook bijna 30 kilo. Dat is erg zwaar. En we zijn bezig met een nieuwe rolstoel, die groter is en meer weegt."

Met een rolstoelbus, die een lift heeft, kan de 9-jarige met zijn rolstoel een stuk makkelijker naar therapieën, zijn sport en leuke dagjes uit. "We krijgen allemaal meer vrijheid, en minder stress omdat we alles kunnen meenemen wat nodig is. En geen stress hebben voor praktische obstakels."

Strenge eisen voor nieuwe rolstoelbus

Zo'n bus heeft echter een flink prijskaartje, en wordt bovendien niet vergoed door de gemeente. "Dit kan wettelijk niet, en een uitzondering voor Valentijn is niet mogelijk. De gemeente kan financieel wel bij aanpassingen van de bus helpen."

Daarnaast gelden strenge eisen. Zo mogen deze bussen niet ouder dan vijf jaar zijn, en moeten ze minder dan 80.000 kilometer gereden hebben. "Ook schaf je de bus voor de komende zeven jaar aan", legt de moeder verder uit. "Dus moet je zoeken in een hoog prijs-segment."

De familie is een doneeractie gestart om de kosten te dekken. Deze ging op tweede kerstdag online en heeft nu bijna 8.500 euro opgebracht. "Het is hartverwarmend om te zien hoeveel mensen het delen, en hoeveel er al in korte tijd is opgehaald." Een termijn waarop het doel van 47.500 euro opgehaald moet zijn, is er niet. Al hoopt het Bovenkarspelse gezin snel een nieuw voertuig te kopen.