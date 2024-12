Huizers moeten mogelijk opdraaien voor proceskosten gemeente en netbeheerder in zaak trafohuisje

Nog voordat juridisch de diepte in wordt gedoken, besluit de rechter dat de proceskosten van zowel de gemeente als de netbeheerder bij winst voor deze partijen verhaalt kunnen worden op de inwoners. Dit komt neer op twee keer een bedrag van 792 euro. Precies waarvoor de advocaten van Liander in de brief hebben gewaarschuwd.

"Ik heb daar echt moeite mee", zo laat de advocaat van de buurtbewoners in de rechtbank weten. "Het is überhaupt ongepast om dat als gemeente te vragen. Hetzelfde geldt voor Liander." Hoewel dit volgens de advocaat van Liander in een civiele rechtszaak gebruikelijk is, vraagt de advocaat van de omwonenden aan de rechter om hier bij zijn uitspraak niet in mee te gaan.

'Gewoon praten'

Tijdens de inhoudelijke behandeling benadrukken de omwonenden vooral dat ze 'gewoon wilden praten'. Ze voelen zich niet gehoord en zijn overrompeld door het besluit van verkoop door de gemeente. "We missen de menselijkheid."

Wanneer de rechter aan een woordvoerder van de gemeente Huizen vraagt of er overwogen is om de omwonenden van de groenstrook bij te praten antwoord hij als eerste: "Je kan je afvragen wat het had toegevoegd." De aanwezige Huizers reageren onthutst. De woordvoerder van de gemeente stelt uiteindelijk dat ze hierbij mogelijk een verkeerde verwachting hadden kunnen geven.

De rechter doet op 13 januari uitspraak.