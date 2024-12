Hilversummers bieden muren aan voor kunstvogel van sloophout

Voor Raoul was niet alleen de lol er vanaf, maar na al het voorwerk ontbreekt de tijd en de zin om een andere gevel te vinden. Zo had Raoul naar eigen zeggen al overeenstemming bereikt met Mediapark-eigenaar Pinnacle voor plaatsing van het kunstwerk.

Daarnaast snapt hij de houding niet van de gemeente. Met alle zorg en liefde zou de vogel op de gevel geplaatst worden en als deze over twintig jaar weer weg moet, dan is de belofte alles weer in oude luister te herstellen. "Ik was er klaar mee. Deze gevel is perfect, zeker voor het Mediapark."

Meerdere aanbiedingen

Maar Raoul heeft nieuwe hoop en energie gekregen. Nadat hij vorige week tegen NH zijn verhaal deed, kreeg hij tientallen aanbiedingen van Hilversummers die de levensgrote vogel wel graag aan de gevel zien. Volgens Raoul zijn de aanbiedingen het onderzoeken waar. Het gaat om een gevel bij het station, in Kerkelanden en op de Havenstraat.

"Ik kreeg allemaal positieve reacties. Super positief en daar word ik weer ik helemaal blij van", laat hij weten. Hoewel hij nog altijd hoopt dat ze in het Hilversumse raadhuis toch 'ja' zeggen tegen het EMG-pand heeft hij nu wel goede alternatieven. "Die bal ligt niet bij mij. Ik heb alleen nu een plan b, waardoor die derde vogel nu gelukkig wel een plek lijkt te krijgen", zegt hij blij.