Vreugdevuur Floradorp met jaarwisseling afgelast, in plaats daarvan vanavond

Op Oudejaarsavond gaat het naar verwachting stevig waaien: in Noord-Holland en het Waddengebied geldt code geel en kunnen windstoten tot wel 90 kilometer per uur voorkomen. "Het risico dat de brand overslaat, is te groot door vonken die door de wind kunnen worden meegevoerd. Het is dan niet veilig voor de omgeving en de omwonenden om het vuur te ontsteken", aldus de gemeente.

Het is niet de eerste keer dat het vreugdevuur in Floradorp tijdens de jaarwisseling niet mag doorgaan; twee jaar geleden was dat ook het geval. Overigens staken bewoners de stapel kerstbomen en houten pallets toen alsnog in brand, tot woede van burgemeester Halsema.

Of de weersvoorspellingen alleen gevolgen hebben voor het vreugdevuur is nog maar de vraag. In de stad geldt een afsteekverbod voor vuurwerk, maar voor liefhebbers staan er op verschillende locaties professionele vuurwerkshows op de planning. Of die shows op het Museumplein, de Sloterplas, IJburg, het Nelson Mandelapark en Weesp wel kunnen doorgaan, is nog even afwachten.