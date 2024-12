Zo ontwikkelde het verkeer zich in 2024: heeft de fietser te veel ruimte gekregen?

Muller hoopt dat de uitspraak van wethouder Van der Horst over dat 2025 het jaar van de voetganger zal worden 'geen PR-stunt' is. "Want er zijn serieuze problemen voor voetgangers. En dat moet je qua inrichting doen, ruimte, stoepruimte. Maar ook door gedragsverandering."

Een van de dingen die Muller zelf het liefst snel ziet verdwijnen is bijvoorbeeld de shared space achter het Centraal Station. "Voor de voetgangers betekent het eigenlijk altijd dat ze altijd verdedigend moeten lopen. Zeker als je wat ouder bent of met kinderen bent. Er is geen veiligheid. Je moet je in veiligheid brengen. En dat is natuurlijk een beetje een bizarre positie voor iemand die gewoon in de openbare ruimte is."