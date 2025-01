Groeispurt filmstad Haarlem: science-fiction of happy end?

Teruglopende bezoekcijfers voor de Schuur na corona

Voor de Schuur is de uitbreiding een manier om groei te forceren. Dat is noodzakelijk omdat de bezoekcijfers de afgelopen jaren zijn teruggelopen. Ontving de Schuur in 2019 nog 217.000 bezoekers, een jaar later was dat nog maar 100.000. Die terugval was voor een groot deel te wijten aan de corona-epidemie. Zorgelijk was dat in 2023, na de epidemie, de bezoekcijfers nog steeds ruim 25 procent lager lagen dan in 2019.

"Dat is ook eigenlijk niet zo gek", zegt Matla. "In 2022 opende de FilmKoepel. Toen gebeurde precies waar we al voor waarschuwden. De programmering van de FilmKoepel had overeenkomsten met onze filmhuis-programmering, dus het was onvermijdelijk dat wij dat zouden voelen. Ondertussen zijn de inkomsten uit film wel noodzakelijk om onze andere activiteiten, bijvoorbeeld theater, te financieren."

Heeft Haarlem potentie als filmstad?

Die situatie leidde tot een structureel tekort van ongeveer een half miljoen euro per jaar. Met meer bezoekers, en dus meer inkomsten, wil de Schuur het tij keren. Het college en een meerderheid in de raad ondersteunen dat plan. Voor de uitbreiding heeft de gemeente een bedrag van 3,3 miljoen euro gereserveerd.

