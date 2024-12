Tips voor huisdieren tijdens oudejaarsavond: kattenluik dicht, radio aan en geen pilletjes

Vroeger luidde nog wel eens het advies om katten niet op schoot te nemen. Daar denkt Joyce anders over. "Door een kat op schoot te nemen, zou angst worden beloond, was de gedachte. Dan zouden ze nog angstiger kunnen worden. Maar als een kat uit zichzelf steun bij je zoekt, denk ik dat het juist goed is om hem een aai over zijn bol te geven. Dat stelt hem gerust", legt Joyce uit.

Vuurwerkstress duurt bij katten dag of twee

Een dag later zijn de meeste katten wel weer rustig. "Sommigen kunnen nog wel een dag of twee last hebben van stress. Kijk dan af en toe even hoe het met ze gaat. Maar laat ze vooral met rust. Ze komen vanzelf wel weer naar je toe."

Rondom het dierentehuis geldt een afsteekverbod. "Ik hoop ook echt dat mensen zich daaraan houden. Tot nu toe gaat het gelukkig goed. We horen nog wel heel harde knallen in de verte. Voor dieren blijft het een nachtmerrie."

