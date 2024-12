Gloednieuwe sporthal leidt tot flinke financiële strop voor gemeente Gooise Meren

De gepeperde rekening voor de gemeente is een erfenis van vorig jaar. Een paar maanden voor de opening van de sporthal in Muiden trok de beoogd beheerder zich plots terug. Sportfondsen Gooise Meren wilde het beheer wel op zich nemen, maar stelde de gemeente de voorwaarde om de financiële risico’s te dragen totdat er een nieuwe aanbesteding is geweest.

De broek ophouden

Vooralsnog betekent dit dat de gemeente de portemonnee moet trekken, omdat duidelijk is dat de sporthal de broek zelf nog niet goed kan ophouden. De inkomsten vallen namelijk behoorlijk tegen, zo laat sportwethouder Jelmer Kruyt weten aan de gemeenteraad.

Er zijn namelijk nog behoorlijk wat uurtjes vrij in de hal. "De bezetting is beperkt", klinkt het. Daar komt nog eens bij dat de huidige tarieven om de sporthal te gebruiken eigenlijk veel te laag zijn.

Weinig uitzicht op verbetering

De extra kosten betaalt de gemeente voorlopig uit een potje dat eigenlijk bedoeld is voor onderhoud aan de sporthal. Dat geld is nu nog niet nodig, omdat de sporthal feitelijk nog nieuw is. Op den duur heeft de gemeente het geld wel nodig voor onderhoud.

De gemeente verwacht niet dat de inkomsten van de sporthel snel zullen stijgen met 111.000 euro per jaar.

Er wordt nu gekeken wat er gedaan kan worden om het probleem op te lossen. Naast andere tarieven en meer clubs zien te werven, hoopt de gemeente het financiële risico bij de volgende aanbesteding neer te leggen bij de nieuwe beheerder.