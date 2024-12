Iedereen is welkom op uitvaart 'Jantje van Amsterdam' donderdag op De Nieuwe Ooster

De nabestaanden kiezen heel bewust voor een vrij toegankelijke afscheidsdienst. "Aangezien Jantje van Amsterdam niet alleen van ons, maar ook van jullie was, hebben wij besloten dat iedereen welkom is om hem de laatste eer te bewijzen en afscheid te nemen", staat op de rouwkaart.

Jantje kampte al jaren met gezondheidsproblemen en is uiteindelijk overleden aan de gevolgen van kanker. "De weg naar het einde was met een lach en een traan. Zover we konden, zijn we met je meegegaan. Een vechter was je, tot het eind! We zullen je missen."

Foute Vrienden

Hij en zijn 'penoze-gabbers', Verbrande Herman, Rooie Jos en Dikke Bobby, werden voor de serie 'Foute Vrienden' vijftien jaar lang gevolgd door filmmaker Roy Dames. De serie werd in 2010 voor het eerst uitgezonden.

Op verzoek van Verbrande Herman wordt er voorafgaand aan de uitvaart donderdag tussen 8.15 uur en 8.30 uur een erehaag met fakkels gevormd op de Kruislaan, nabij de begraafplaats.