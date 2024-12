Toeristen met hond naar Texel voor rustige jaarwisseling: "Bij ons lijkt het oorlog"

Ook Tjibbe is extreem bang voor vuurwerk. Tjibbe is een vrolijke Friese Stabij van drie jaar oud. "Het zijn jachthonden. Maar als de hond een knal hoort is hij zo angstig. Dat vuurwerk is een ramp", zegt Pieter van der Kaaij.

De hond gaat bij het horen van vuurwerk strak aan de lijn trekken. "Dan wil hij zo snel mogelijk naar huis en gaat in een hoekje zitten. En als er veel vuurwerk is, gaat hij naar de keuken in een hoekje hijgen. Dat is echt heel zielig."

Pieter en Gertie Boleij zijn al maanden bezig om het vuurwerk te ontlopen. "Maar dat gaat niet. We komen uit Nijmegen en daar is vuurwerk verboden. Maar het lijkt of het gratis wordt uitgedeeld. Het is ernstig. Het lijkt wel oorlog."

Vuurwerktraining

De hond is angstig. "Maar dat komt omdat hij vorig jaar door een andere hond is gebeten. En met het vuurwerk is de angst alleen maar erger geworden." Ze zijn eerder met een gedragstherapeut bezig geweest. "Dan kun je proberen om vuurwerktraining te geven door zachtjes knallen te laten horen. De hond beloon je als hij niet reageert. Maar dat werkt niet bij Tjibbe."