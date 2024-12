Zeshonderd Hilversummers schilderden samen aan dit indrukwekkende kunstwerk

Vanaf vandaag is een uniek, metersbreed schilderij te bewonderen in de Vituskerk in Hilversum. Dit kunstwerk is niet alleen bijzonder door zijn omvang, maar ook omdat het door maar liefst 600 Hilversummers is gemaakt. Elk van hen schilderde een eigen stukje, en samen vertellen die 600 stukjes een verhaal van 600 jaar Hilversumse geschiedenis.