Verdachte zedenzaak Enkhuizen ook verdacht van meermaals verkrachten 13-jarige jongen

De man uit Enkhuizen werd in september aangehouden, nadat er twee meldingen binnenkwamen bij de politie. Al sinds 2016 zou hij zich online voordoen als een 'aantrekkelijk' jong meisje. Hij sprak volgens het Openbaar Ministerie met honderden jongens tussen de 10 en 16 jaar uit het binnen- en buitenland en ontfutselde expliciete foto's en filmpjes van hen. Soms ging het dan ook om seksuele handelingen.

Daarnaast wordt hij verdacht van het misbruiken van twee minderjarige jongens en het meermaals verkrachten van een 13-jarige jongen. Hij zou, terwijl hij zich voordeed als een meisje, een afspraak hebben gemaakt met het slachtoffer. Terwijl zijn hoofd bedekt was met een bivakmuts vergreep hij zich met geweld aan de jongen.

'Geen sprake van dwang'

Volgens de advocaat van de verdachte was er geen sprake van dwang. Zij stelde vraagtekens bij de verklaring van het slachtoffer, die volgens haar anders is dan dat van andere slachtoffers. Ook omdat het seksueel contact meerdere keren plaatsvond.

De beelden van de slachtoffers zijn aangetroffen op de computer van de verdachte, De eerste melding kwam eind 2021 al binnen bij de politie, maar door capaciteitsgebrek bleef de zaak meer dan een jaar op de plank liggen. "Het is heel cru dat de verkrachtingen plaatsvonden voordat de politie bij hem op de stoep stond", aldus Frank Weijnen van het Openbaar Ministerie.

Enorme hoeveelheid kinderporno

De omvang van de zaak werd duidelijk na een huiszoeking waarbij een enorme hoeveelheid kinderporno was gevonden. Op de computer werden meer dan 500 mapjes met materiaal gevonden. Er zijn geen indicaties dat de beelden gedeeld zouden zijn met anderen.

Er liggen op dit moment tien aangiftes, veel slachtoffers zijn de afgelopen tijd door de politie benaderd. Het OM verwacht dat er nog meer aangiftes volgen. Het OM is ook nog op zoek naar een jongen die door de verdachte misbruikt zou zijn in een kleedkamer. De Enkhuizenaar zou daar iets over geschreven hebben.

"We hopen dat dit slachtoffer zich hierin herkent en zich bij ons meldt", aldus Frank Weijnen van het OM. Of dit zou zijn gebeurd bij voetbalvereniging s.v. Enkhuizen, waar de man vrijwilliger was, is niet bekend.

Spijt betuigd

De verdachte was vandaag zelf ook in rechtszaal aanwezig. Hij betuigde spijt en beloofde openheid van zaken te geven. "Het spijt me dat we hier allemaal zijn. Het spijt me voor de jonge slachtoffers. Ik deed het onder invloed van alcohol, dat ontremde me. Als ik wist dat hulp zo makkelijk toegankelijk was, had ik die eerder gezocht."

Op 17 maart gaat de zaak verder.