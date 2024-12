Nacht vol explosies: ontploffingen bij zeven woningen in Amsterdam

De eerste ontploffing was gisteravond rond 20.00 uur bij een woning in de Jacques Veltmanstraat in Slotervaart. In de nacht daarop volgden explosies op de Orteliuskade en de Hoofdweg in De Baarsjes, de Laan van Spartaan in Bos en Lommer, de Johan Hofmanstraat in Osdorp, de Jan Zijvertszstraat in Slotermeer en het Krulslaplantsoen in Zuidoost. Met alle gevolgen van dien; ruiten sneuvelden en deuren raakten zwaar beschadigd.

Opvallend: op de eerste explosie na, vonden de ontploffingen plaats tussen grofweg 02.00 en 03.00 uur en volgden ze kort op elkaar. De politie onderzoekt of er mogelijk een verband is. Getuigen of mensen met beeldmateriaal van beveiligingscamera's, dashcams of videodeurbellen worden opgeroepen zich te melden.

Het aantal explosies in de stad is dit jaar opnieuw toegenomen, bleek eerder deze maand uit politiecijfers in handen van AT5. In de eerste elf maanden zijn de hulpdiensten hiervoor 221 keer opgeroepen, twaalf keer zoveel als in heel 2023.

De politie noemt het grote aantal incidenten met explosieve voorwerpen 'zorgwekkend'. ""Zwaar illegaal vuurwerk, jerrycans met brandbaar vloeistof of zelfgemaakte explosieven horen niet thuis in de openbare ruimte - waar volop gewerkt en geleefd wordt - en zorgen voor levensgevaarlijke situaties."