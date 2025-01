Klaar met je kerstboom? Dan moet je in 't Gooi nog even geduld hebben

Als je na alle feestdagen het plan had om meteen je kerstboom de deur uit te doen, dan moet je toch nog even geduld hebben: de Gooise vuildienst komt pas over een kleine twee weken alle afgedankte bomen ophalen. Dat is een stuk later dan normaal. Dat komt volgens de afvaldienst onder andere omdat de jaarwisseling midden in de week valt.