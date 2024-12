Vuurwerkrellen verwacht tussen politie en jongeren in Poelenburg

Het is al weken onrustig in de wijk en sinds september stijgt het aantal meldingen van vuurwerkoverlast. Ook zijn er verschillende meldingen van jongeren die vuurwerk als wapen gebruiken, en dat op elkaar en op omstanders gooien.

Zo zouden jongeren op 11 november vuurwerk hebben gegooid op mensen die op straat liepen en ze gooiden vuurwerk bij de Vomar naar binnen, die op dat moment open was.

Jongeren willen politie uitlokken

Vorig jaar was het ook al onrustig in de wijk. Toen werd er tijdens de jaarwisseling zwaar vuurwerk naar agenten gegooid en brand gesticht. De ME moest aan de pas komen om de rust te herstellen en dertien jongeren werden opgepakt.

De politie heeft ook nu meerdere signalen ontvangen waaruit blijkt dat de verwachting is dat de jeugd in Poelenburg zich morgen opmaakt voor een strijd met de politie, waarmee zij de onrust tijdens de jaarwisseling 2023-2024 willen overtreffen.