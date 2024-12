Twee KLM-toestellen teruggekeerd met technische problemen

Vlucht KLM 835 met bestemming Bali steeg om 21.54 uur op, maar boven Duitsland werd een technisch probleem geconstateerd. De gezagvoerder besloot toen om terug te keren naar Nederland. Om wat voor het technisch mankement het gaat, wordt momenteel nog onderzocht.

Ook vlucht KLM 895 moest halverwege de reis terugkeren. Deze vlucht was zondagmiddag vertrokken naar de Chinese stad Shanghai. Daar was een probleem met de drinkwatervoorziening. "Er bleek niet voldoende drinkwater aan boord om te vlucht voort te zetten", laat een woordvoerder van KLM weten. Het vliegtuig draaide boven Azerbeidzjan om.

Ook problemen KLM in Noorwegen

Een dag eerder vond er ook een incident plaats met een KLM-vlucht. Een toestel dat onderweg was van Oslo naar Amsterdam moest na het opstijgen uitwijken naar een ander vliegveld in Noorwegen.



Bij het opstijgen werd een hard geluid gehoord, waarna de piloten besloten terug te keren. Omdat er door mist niet in deze omstandigheden geland kon worden bij de luchthaven van Oslo, werd er uitgeweken naar Sandefjord. Tijdens het landen belandde het toestel met lage snelheid in het gras naast de landingsbaan.



KLM bevestigt aan NH dat er sprake zou zijn geweest van een defect aan het hydraulisch systeem. Wat het harde geluid heeft veroorzaakt, is nog onbekend. De zes bemanningsleden en de meeste passagiers zijn zondag alsnog naar Amsterdam overgevlogen.