"Betaal, of je wordt mishandeld", jongeren afgeperst via Snapchat

De slachtoffers werden op met name Snapchat benaderd. Hen werd wijsgemaakt dat ze een 'boete' moesten betalen, omdat zij iemand 'tot last' zouden zijn geweest. Betaalden ze de honderden euro's niet, dan zouden ze op een later moment worden 'uitgekleed en gefilmd' of beroofd dan wel mishandeld.

Hoeveel aangiften er precies liggen, is niet duidelijk. De politie roept iedereen die slachtoffer is geworden van afpersing op om zich te melden. "Ook als je angstig bent en twijfelt, komen we alsnog graag in contact met je om samen naar de mogelijkheden te kijken."

Afpersing via Snapchat, vooral populair onder jongeren, komt veel voor. Het sociale medium ligt onder meer in de VS onder vuur omdat het te weinig zou doen tegen dit soort wanpraktijken. Het bedrijf achter Snapchat, Snap Inc., kreeg in 2022 maandelijks zo'n tienduizend meldingen over afpersing van minderjarigen, maar zou er vanwege te hoge kosten voor hebben gekozen om niet in te grijpen, bleek eerder dit jaar. Snapchat schreef in een verklaring de veiligheid van de app "continu te verbeteren".