Politie waarschuwt voor 'enorme' toename zakkenrollers, 10 arrestaties

De tien konden worden aangehouden met behulp van cameratoezicht. "Dat was van onschatbare waarde", schrijft de politie Burgwallen op Instagram. Agenten hebben ook een aantal zakenrollers moeten 'laten gaan', vanwege capaciteitstekort, te weinig bewijs of omdat het slachtoffer geen aangifte wilde doen.

"Let op je spullen, wees alert op mensen die dicht op je komen lopen, amicaal een gesprek met je aangaan, vragen om een vuurtje, aanhankelijk zijn, een vrolijk dansje met je willen doen of een voetbaltruc willen laten zien", waarschuwt de politie. "Hou je handtas voor je of onder je jas. Stop geen telefoon of portemonnee los in je jaszak zodat het makkelijk te pakken is."