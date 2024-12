112-blog | Aangespoelde verdachte pakketten bij Bergen blijkt cocaïne • Amsterdammer (20) aangehouden voor dodelijke schietincidenten

08.12 uur

Er is een explosief afgegaan bij een snackbar aan de Graaf Wichman in Huizen. De explosie heeft voor veel schade gezorgd. Op foto's is te zien dat ramen zijn gesprongen en er schade is aan het plafond.

De politie is momenteel bezig met een onderzoek. Hoe de explosie is ontstaan en of er gewonden zijn is nog niet bekend.