Bijzonder in 2024: RKAV Volendam beleeft voetbalsprookje met promotie naar tweede divisie

'Broodje Shoarma'

In de kleedkamer knalt na afloop de kermiskraker 'Broodje Shoarma' door de speakers. Het nummer 'Viva Cerveza' van Ferry de Lits is met recht het overwinningslied van de mannen van Smit. Dat begint al eerder in het seizoen legt keeper Dion Vlak na de zege op 2 maart tegen DOVO uit. "Wij wonnen onze eerste wedstrijd dit seizoen toen de Volendammer kermis was. Toen heb ik dat plaatje aangezet. Dat is het hele seizoen zo doorgegaan."

