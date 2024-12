Chanoeka-viering op de Dam: "Hoop dat er veel meer licht komt in alle harten"

Honderden mensen kamen samen in het centrum van de stad om de viering bij te wonen. Tegelijkertijd werd er stilgestaan bij de conflicten in de wereld. "We bidden voor wat er aan de hand is in het buitenland, maar het belangrijkste is dat er nu feest is en dat we ons daarop moeten concentreren."

Samenkomen

De mensen op de Dam benadrukken dat het feest draait om verbinding. "Het is het lichtjesfeest, het gaat om het samenkomen en ook verschillende religies. Samen op een positievere manier door te gaan", legt een man aan AT5 uit.

Ondanks de verbinding geeft een ander aan dat de locatie vandaag toch dubbel voelt. "De Dam is veel meer beladen geworden dan het moet zijn. Omdat het een plek is geworden waar je soms wel kan zijn en soms niet kan zijn en waarbij je altijd over je veiligheid nadenkt."

Viering

Wereldwijd wordt het Chanoekafeest dit gevierd van woensdag 25 december tot en met 2 januari 2025. De viering gaat ruim 2000 jaar terug, toen het Joodse volk in opstand kwam en daarna weer de vrijheid kreeg om het geloof uit te oefenen.

Tijdens Chanoeka wordt er iedere dag één van de acht kaarsjes van de kandelaar, de Chanoeka, aangestoken. Het licht dat wordt aangestoken symboliseert de boodschap van het goed over het kwaad, licht over duisternis en vrijheid over tirannie.