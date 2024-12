Nieuwe jaar in zicht, wat gaat er allemaal veranderen voor Amsterdammers?

Veranderingen waar veel Amsterdammers in de stad volgend jaar mee te maken krijgen, het zijn er nogal wat. Van de stop op de verkoop van benzinescooters dus, uitstootvrije zones in de stad, de ozb en huisjesmelkers die worden aangepakt tot aan het duurder worden van het ov en warmtenetrekeningen.

Scooterrijders

De gemeente wil het verkeer in de stad schoner en stiller maken en daarom mogen er vanaf 2025 alleen nog maar elektrische scooters worden verkocht. Voor Amsterdammers die op een benzinescooter rijden betekent dit dat er op den duur het een en ander gaat veranderen. Tot 2028 zijn de benzinescooters toegestaan in de stad.

De uitstootvrije zone voor bestel- en vrachtauto's zal ook per 1 januari volgend jaar gaan gelden. De stad zal niet alle bedrijfs-en vrachtauto's die vervuilen weren, alleen de meest vervuilende ouder dan vijftien jaar mogen volgend jaar Amsterdam niet meer in. Zo legde luchtkwaliteitsdeskundige Tobias Koster afgelopen september nog uit dat we elke dag ruim vier sigaretten meeademen.

Puntentelling en ozb

Goed nieuws voor huurders volgend jaar, huisjesmelkers worden strenger aangepakt. Door het nieuwe puntenstelsel waar een verhuurder aan moet voldoen, kan de gemeente strenger ingrijpen wanneer er te hoge huurprijzen worden gevraagd.

Daarnaast vindt er volgend jaar een verandering in de huurtoeslag plaats. Zo hoef je als huurder minder snel huurtoeslag terug te betalen, wanneer je meer gaat verdienen. Door een wijziging in de wet wordt de huurtoeslag minder snel afgebouwd als het inkomen stijgt. Ook wanneer je niet alleen woont, nog geen AOW hebt en een huurprijs betaalt boven de zogenaamde 'aftoppingsgrens', krijg je meer huurtoeslag.

Voor woningbezitters in de stad minder goed nieuws, de belasting wordt voor hen namelijk met ruim 25 procent verhoogd. De onroerendezaakbelasting (ozb) wordt in Amsterdam per 1 januari met zo'n 27 procent verhoogd. Het college wil het geld dat hierdoor vrijkomt steken in onder andere jeugdzorg, energietransitie en het tegengaan van zwerfafval. Per woning gaat de ozb op jaarbasis met gemiddeld 86 euro (van 313 naar 399 euro) omhoog. Wel blijft de afvalstofheffing de komende twee jaar gelijk.

GVB-prijzen stijgen

Wie volgend jaar met het ov wil reizen, zal meer moeten betalen. De prijzen voor tram-, metro- en buskaartjes van het GVB, Connexxion en EBS (Zaanstreek-Waterland) stijgen gemiddeld met 3,3 procent. Dat maakte Vervoerregio Amsterdam in november bekend.

Het zogenaamde basistarief wat je als reiziger moet gaan betalen voor een rit, gaat in 2025 landelijk omhoog van 1,08 naar 1,12 euro. Hoeveel daar bovenop wordt betaald, hangt af van de afgelegde afstand. Vanaf 1 januari stijgt het kilometertarief bij het GVB van 19,6 eurocent naar 20,07 eurocent. Bij Connexxion stijgt dit van 19,8 eurocent naar 21,5 eurocent.

Vervoerders mogen jaarlijks hun tarieven verhogen op basis van de landelijke tarievenindex (LTI). Ook zijn de forse bezuinigen van het Rijk op het ov in de grote steen komend jaar al te merken. Vanaf 2026 gaat er jaarlijks zo'n 110 miljoen euro minder naar vervoerregio's in Amsterdam en Den Haag.

(Drink)water duurder?

Amsterdamse huishoudens gaan tientallen euro's extra betalen voor waterschapsbelasting. In 2025 stijgt dit met gemiddeld 12,9 procent ten opzichte van dit jaar. In 2024 steeg de waterschapsbelasting al met 35 procent ten opzichte van 2023 door financiële problemen bij het waterschap.

Drinkwater voor kleine huishoudens zal in 2025 iets goedkoper worden, terwijl huishoudens vanaf drie personen en bedrijven iets meer gaan betalen. Dit komt volgens Waternet omdat de prijs per liter drinkwater stijgt, maar de vaste kosten dalen.

Zo zal water per 1000 liter 0,09 euro duurder worden ten opzichte van 2024. In het nieuwe jaar zal de Amsterdammer namelijk 1,22 euro betalen. De vaste kosten worden voor het drinkwater in het nieuwe jaar zijn 98,42 euro gaan dus wel omlaag. Je betaalt ongeveer negen euro minder dan dit jaar.

Compensatie warmtenet

Voor Amsterdamse sociale huurders die honderden euro's extra moesten betalen nadat hun woning van aardgas werd overgezet op warmtenet, een iets fijner begin van 2025. In januari zullen zij door de gemeente en woningcorporaties worden gecompenseerd. Zij kregen namelijk te horen dat de garantie dat de stadswarmte niet duurder zou worden dan het gas, dat bleek een loze belofte.

Het gaat om een bedrag van 159,90 euro (13,33 euro per maand) dat door de gemeente wordt betaald. Daarna zal de vergoeding automatisch worden verrekend door energieleverancier Vattenfall, die dit ook in de jaren daarna opnieuw zal vaststellen.

Ook leggen woningcorporaties daarnaast nog een bedrag neer. De bedragen hebben huurders en corporaties onderling vastgesteld. Voor sociale huurders die na de belofte in een huis aan het warmtenet zijn komen wonen, geldt geen compensatie. De gemeente gaf in oktober aan te werken aan een structurele oplossing, zodat de stadswarmte voor iedereen te betalen is en zoekt daarbij steun van het Rijk.

AT5 maakte recent een korte reconstructie en legde uit waarom het aanleggen van stadswarmte vastloopt: